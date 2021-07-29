Из-за трагедии городские власти хотят запретить играть в фонтанах.

В Днепре после смерти четырехлетнего мальчика, который травмировался в городском фонтане, прокуратура начала проверку их безопасности.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

Из-за трагедии городские власти хотят запретить играть в фонтанах.

Директор коммунального предприятия Днепровского горсовета Алексей Прохоров заявил, что фонтаны в принципе являются объектами повышенной опасности, и купаться в них опасно, сообщает "Днепр.Оперативный".

"У нас есть один фонтан в городе, в том же сквере "Прибрежный", который специально сконструирован для того, чтобы в нем купались дети. Там поверхность нескользкая, абсолютно безопасное строение, дети там могут вполне спокойно купаться", - сообщил он.

Чиновник добавил, что на ближайшей сессии горсовет Днепра может проголосовать за введение крупных штрафов за купание в фонтанах, а также установление предупреждающих табличек возле них.

Мальчик погиб после падения в фонтане Днепра

Трагедия произошла в Днепре 23 июля на глазах многочисленных свидетелей. Четырехлетний мальчик вместе с другими детьми купался в фонтане, поскользнулся во время игр и случайно сел на наконечник, откуда под давлением выталкивается вода. Мать достала ребенка из фонтана и вызвала скорую. В областную детскую больницу мальчика доставили в критическом состоянии. Медики восемь часов оперировали ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

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Автор: Олег Давыгора