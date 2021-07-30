Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Стрельбу устроили во время свадьбы в селе Нижние Петровцы Черновицкого района. Жениху-дебоширу грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области

Во время движения свадебного кортежа 27-летний жених несколько раз выстрелил из автоматического карабина в воздух. По данным полиции, оружие принадлежит 33-летнему односельчанину жениха, которому после инцидента аннулировали разрешение на оружие.

Кроме того, мужчину привлекут к ответственности по статье 190 "Нарушение гражданами порядка приобретения, хранения, передачи другим лицам или продажи огнестрельного, холодного или пневматического оружия" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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"Следователи полиции сообщили 27-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Стрельба на свадьбе в Одессе

14 июля в селе Фонтанка Одесской области мужчина, передвигавшийся на автомобиле, устроил стрельбу из автоматического оружия возле ТРЦ "Ривьера". Другой мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге.

Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного недалеко ресторана "Море", где "отмечают свадьбу чеченцы". На место выехала полиция, был введен план "Перехват". В результате задержан устроивший стрельбу возле ТРЦ 22-летний Кирилл Крамаренко.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева – известного спортсмена.

По данным директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на свадьбе было несколько человек с российским гражданством, которых планируют выдворить из Украины.

Автор: Анастасия Горбачева