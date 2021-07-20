Гостей на свадьбе предупреждали не стрелять и не доставать оружие.

Чемпион Украины по вольной борьбе Магомед Закариев рассказал о подробностях своей свадьбы со стрельбой под Одессой, которая вызвала большой общественный резонанс.

Жених заверил, что ничего "террористического" и "экстремального" на праздновании не планировалось, а желание пострелять в воздух из автомата возникло у гостя Кирилла Крамаренко "спонтанно", пишет "Думская".

Закариев говорит, что гостей на свадьбе предупреждали не стрелять и не доставать оружие.

"Но он (Кирилл Крамаренко) не послушался. Наверное, насмотрелся видео, как на Кавказе празднуют свадьбу, и решил повторить это здесь", - сказал он.

Также спортсмен заявил, что оружие, из которого стрелял Кирилл Крамаренко, официально зарегистрировано, а чеченская диаспора не имеет никакого отношения к стрельбе.

"В данном инциденте виноват оказался мой гость - Кирилл Крамаренко. Он понесет наказание по закону", - сказал он.

Закариев сообщил, что его самого вместе с друзьями правоохранители увезли со свадьбы в миграционную службу для разбирательства. Некоторым из них, у кого вид на жительство в нашей стране, грозит депортация, хотя они никогда не нарушали законы Украины.

Стрельба на свадьбе под Одессой

14 июля в селе Фонтанка Одесской области мужчина, передвигавшийся на автомобиле, устроил стрельбу из автоматического оружия возле ТРЦ "Ривьера". Другой мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге.

Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного недалеко ресторана "Море", где "отмечают свадьбу чеченцы". На место выехала полиция, был введен план "Перехват". В результате задержан устроивший стрельбу возле ТРЦ 22-летний Кирилл Крамаренко.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева – известного спортсмена.

По данным директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на свадьбе было несколько человек с российским гражданством, которых планируют выдворить из Украины.

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Автор: Олег Давыгора