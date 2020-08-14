В Одессе из-за столкновения с иномаркой перевернулась «скорая» (фото)

В результате ДТП пострадал санитар, он доставлен в больницу.

В Одессе в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи госпитализирован санитар.

Читайте такжеВ центре Одессы произошло масштабное ДТП: разбросаны обломки авто, пострадавшие лежали на тротуаре (фото) Как сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области, столкновение «скорой», которая ехала в Одесскую областную клиническую больницу, с автомобилем Volkswagen произошло в Суворовском районе на ул. Черноморского Казачества.

Отмечается, что медицинский спецтранспорт передвигался с включенными маячками синего цвета и звуковым сигналом.

В результате ДТП пострадал санитар, он доставлен в больницу.

Автомобиль скорой помощи от сильного удара перевернулся и получил значительные механические повреждения.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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Автор: Лариса Козовая