Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали.

Работники Государственного бюро расследований установили местонахождение и задержали военнослужащего, который бросил своих собратьев и сбежал из расположения воинской части. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в войско он попал по мобилизации, впрочем, отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве, решил, что этого достаточно и просто самовольно оставил расположение части.

В ГБР проинформировали, что мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали.

"Для этого в соцсетях мужчина публиковал видео с провокативными заявлениями. В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал Бюро его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове", - говорится в сообщении.

Работники ГБР за короткий промежуток времени задержали военнослужащего и сообщили ему о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В Хмельницкой области военные для продажи воровали одежду и амуницию ВСУ

Двое военных в Каменец-Подольском Хмельницкой области воровали одежду и военную амуницию Вооруженных сил Украины и продавали через одну из известных Интернет-платформ.

Среди имущества, которым торговали злоумышленники, - термобелье, военная форма, саперные лопатки, военные фляги, военная обувь.

Военные похищали имущество, приобретенное за счет государства, и передавали гражданским сообщникам, которые продавали вещи через Интернет-платформу. Прибыль делили между собой.

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