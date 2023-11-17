Подозрения получили финансовый директор и главный бухгалтер предприятия.

Служба безопасности Украины разоблачила руководство запорожского завода электрооборудования, которым до ноября 2022 года владел олигарх из России Константин Григоришин, на нанесении бюджету Украины более 40 миллионов гривень убытков.

Как сообщает СБУ, в течение 2018-2021 годов топ-менеджмент завода организовал схему вывода бюджетных средств в виде неуплаты земельного налога. Это "стоило" государству убытков более чем на 43 млн грн. Позже организаторы схемы поэтапно перевели эту сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории РФ.

По данным следствия, для маскировки незаконных транзакций фигуранты оформляли их как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха. А чтобы реализовать преступную схему, руководство завода искусственно занижало коэффициент для уплаты земельного налога. Для этого фигуранты вносили ложные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

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"После разоблачения сделки еще до начала полномасштабного вторжения России СБУ инициировала проведение судебно-экономических экспертиз. Сейчас соответствующие выводы экспертов подтвердили факты незаконной деятельности фигурантов", - рассказали в СБУ.

Поэтому следователи сообщили финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налога, совершенное должностным лицом предприятия в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В СБУ уточнили, что с ноября 2022 года по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку это предприятие перешло в госсобственность на период военного положения как стратегический объект промышленности Украины.

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Как сообщал УНИАН, в начале октября суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие трем подсанкционным российским олигархам. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове, которые входят в окружение диктатора Владимира Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ.

Решение касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, с которыми связаны кремлевские олигархи, а стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн.

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