Суд наложил арест на активы подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, которые входят в окружение Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что решение касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. "Среди заблокированных активов - финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод", - отмечают в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн.

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В СБУ отмечают, что арест этого имущества не позволит российским владельцам "переписать" его на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей передачи активов в доход Украины.

При этом в СБУ напомнили, что в начале сентября этого года следователи сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

"Сейчас подозреваемый вместе со своими бизнес-партнерами находится за пределами Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств их подрывной деятельности для привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее Фридману сообщили о подозрении

Как сообщал УНИАН, правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, который является бывшим бенефициарным владельцем " Сенс банка "(бывший"Альфа-банк"). По данным следствия, вместе с сообщниками ему удалось вывести в офшор более 700 млн грн

Офис генпрокурора отмечал, что российский олигарх, имеющий гражданство РФ и Израиля, контролирует деятельность международной финансово-промышленной группы, в состав которой входят также кипрские компании и ранее входил украинский частный банк.

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