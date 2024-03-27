Аналитики ISW опровергли заявления оккупантов о полном захвате населенного пункта Ивановское.

ВСУ несколько продвинулись вдоль линии Купянск-Кременная на фоне продолжающихся боевых действий. Геолокационные кадры показывают, что украинские военные вернули некоторые позиции на севере Синьковки к северо-востоку от Купянска.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). При этом дополнительные геолокационные кадры показывают, что российские оккупанты продвинулись недалеко от бурелома к востоку от Терного. По некоторым данным в этом районе россияне продвигаются, а украинские войска контратакуют.

В целом, по данным Института в районе Купянска идут позиционные бои возле населенных пунктов Синковка, Ивановка, а в районе Кременной бои идут у Терного и Ямполовки, а также Белогоровки.

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Кроме того, по данным ISW оккупанты недавно совершили незначительное наступление в районе Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев. Кадры с геопривязкой показывают, что россияне незначительно продвинулись к северо-востоку от Канала - восточный пригород Часового Яра.

Как отметили аналитики, в районе Бахмута продолжаются позиционные бои. При этом, в Института сообщили, что по данным российских военкоров, подразделения российской 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ВДВ) полностью захватили Ивановское. Однако ISW не увидел визуального подтверждения этому утверждению. Более того, нет даже подтверждения того, что оккупанты продвинулись в акже нет подтверждения тому, что оккупанты продвинулись в районе Ивановского и Клищиевки.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки, 26 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 67 боевых столкновений.

Как сообщил Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении захватчики совершили 1 безуспешную атаку в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

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