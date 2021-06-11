Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Во Львове маршрутка сбила 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. В сети опубликовали видео момента ДТП с камер видеонаблюдения.

Как передает ТСН, все произошло в центре на регулируемом пешеходном переходе, всего в нескольких метрах от автобусной остановки.

«С десяток людей ждали сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Только загорелся «зеленый» – девушка, которая стояла впереди всех, ступила на зебру. Тогда ее и сбил микроавтобус», – говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Читайте такжеВо Львовской области мужчина погиб при попытке остановить катящийся с карьера автомобильДругие пешеходы не пострадали.

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Автор: Катерина Шварц