Во Львове маршрутка сбила 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. В сети опубликовали видео момента ДТП с камер видеонаблюдения.
Как передает ТСН, все произошло в центре на регулируемом пешеходном переходе, всего в нескольких метрах от автобусной остановки.
«С десяток людей ждали сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Только загорелся «зеленый» – девушка, которая стояла впереди всех, ступила на зебру. Тогда ее и сбил микроавтобус», – говорится в сообщении.
Сообщается, что пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали сотрясение мозга и ушибы.
Читайте такжеВо Львовской области мужчина погиб при попытке остановить катящийся с карьера автомобильДругие пешеходы не пострадали.
Вас также могут заинтересовать новости
- В аварии под Херсоном столкнулись пять авто: пострадали шестеро детей (видео)
- Жуткая авария на трассе "Киев-Чоп": количество жертв увеличилось (фото, видео)
- В центре Одессы автомобиль BMW на большой скорости врезался в ограду и вылетел на приморские склоны (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram