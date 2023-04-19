Солдат самовольно покинул место дислокации воинской части в Николаеве и поехал в Херсон навстречу агрессорам.

Правоохранители разоблачили предателя, который в Херсоне работал в "уголовном розыске" оккупантов. Туда россияне назначили его на службу за "верность".

Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины. Для "контакта" с врагом украинец бросил своих собратьев, которые в то время дислоцировались в одной из воинских частей Николаевской области.

"Солдат самовольно покинул место дислокации воинской части в Николаеве и поехал в Херсон навстречу агрессорам. За такую "верность" захватчики трудоустроили его в фейковый правоохранительный орган "Главное управление МВД Херсонской области". Предатель получил должность младшего оперуполномоченного "уголовного розыска", - говорится в сообщении.

По данным детективов бюро, фигурант имел тесные отношения с городской оккупационной администрацией. В частности, установлено, что он сотрудничал с командой предателя Владимира Сальдо. Кроме того, экс-военнослужащий передавал врагу данные о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Следствием установлено, что вместе с оккупантами он изымал оружие у своих бывших сослуживцев и активно агитировал к сотрудничеству с врагом. А когда понял, что Херсон будет освобожден Силами обороны Украины, успел сбежать вместе с оккупантами.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли документы, подтверждающие его службу на оккупанта. В частности, бланки протоколов и отобрание объяснений, составленные в соответствии с уголовным законодательством страны-агрессора, записи о местонахождении и политических взглядах местных жителей.

Бывшему военному заочно сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Кто такой Сальдо - хронология преступлений

Напомним, что Владимир Сальдо - "ставленник" оккупантов в Херсонской области. Он "возглавил" местную администрацию после оккупации города в 2022 году. Также он приложил усилия для организации так называемых псевдореферендумов на территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. В сентябре 2022 года СБУ объявила его сообщникам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

13 апреля стало известно, что Министерство юстиции Украины подало заявление в Высший антикоррупционный суд по поводу применения санкций против Сальдо.

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