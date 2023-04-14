СБУ сообщила о подозрении предателю в сентябре 2022 года.

Министерство юстиции Украины подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применение санкций к коллаборанту Владимиру Сальдо.

Об этом пресс-служба Минюста сообщила в Facebook. Там отметили, что заявление передали накануне, 13 апреля.

"13 апреля 2023 года Министерством юстиции Украины подано в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части первой статьи 4 Закона Украины "о санкциях" к Сальдо Владимиру Васильевичу, 12 июня 1956 года рождения, гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Дело против Сальдо - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года СБУ сообщила организаторам российского псевдореферендума на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей о подозрениях по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В частности, "председателю военно-гражданской администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо, его "заместителю" Кириллу Стремоусову, "председателю Центральной избирательной комиссии" Херсонской области Марине Захаровой.

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