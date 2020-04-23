Пожары в Чернобыльской зоне: спецназовцы ищут диверсионные группы, осуществляющие поджоги (видео)

Поджигателей в Чернобыльской зоне ищут с помощью служебных собак и беспилотников.

В рамках антидиверсионной операции, которая проводится в Чернобыльской зоне отчуждения и прилегающих территориях Киевской и Житомирской областей, спецназовцы и кинологи Национальной гвардии прочесывают местность в поисках диверсионных групп, которые осуществляют поджоги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НГУ.

«Бойцы отдельного отряда специального назначения «Омега» Северного Киевского территориального управления НГУ и кинологи 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко обследуют территории, где обнаруживают новые очаги возгораний. Главной задачей военных правоохранителей является поиск и задержание поджигателей», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для максимальной эффективности спецназовцы и кинологи тесно взаимодействуют с экипажами беспилотных авиакомплексов Гвардейской авиационной базы.

Как сообщают УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. По предварительным данным, площади пожаров составляют около 11 500 га.