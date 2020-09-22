По словам Шабунина, поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал, что выводы экспертизы о пожаре в его доме свидетельствуют о том, что это был «100% умышленный поджог».

Информацией он поделился на своей странице в Facebook.

«Поджог осуществлялся способом, который оставлял минимальные шансы на спасение людей в доме. Господне чудо, что соседка посреди ночи не спала. Ни исполнителей, ни, тем более, заказчиков преступления не найдено», - также сообщил он.

Также Шабунин похвастался, что при поддержке неравнодушных людей он начал восстановление дома.

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Поджог дома Шабунина: что известно

Утром 23 июля в Центре противодействия коррупции заявили о поджоге дома руководителя центра Виталия Шабунина. Председателя правления ЦПК с семьей дома не было, а родители успели выбежать на улицу. Соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход в дом, сообщали в организации.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что на месте пожара дома Шабунина не найдено останков от взрывного устройства.

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Автор: Денис Прядко