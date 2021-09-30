В Краматорске Донецкой области по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки арестован мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что 29 августа 46-летний житель Краматорска позвонил знакомой 11-летней девочке и предложил встретиться.
Отмечается, что на встречу последняя пришла в компании сверстников – двух девочек и мальчика. Злоумышленник повел детей в лесополосу, где, угрожая девочке физической расправой, предложил вступить с ним в половые отношения.
Читайте такжеСуд вынес приговор женщине, воткнувшей нож мужу между ног"Получив отказ, подозреваемый схватил ребенка за руку, поволок за собой и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал неестественным способом", - говорится в сообщении.
О том, что произошло, друзья потерпевшей сообщили своим родителям, которые обратились в полицию.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 38-летний мужчина пытался изнасиловать знакомую 14-летнюю девушку. Он проник в ее дом и угрожал.