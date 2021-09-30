46-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в лесополосе.

В Краматорске Донецкой области по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки арестован мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 29 августа 46-летний житель Краматорска позвонил знакомой 11-летней девочке и предложил встретиться.

Отмечается, что на встречу последняя пришла в компании сверстников – двух девочек и мальчика. Злоумышленник повел детей в лесополосу, где, угрожая девочке физической расправой, предложил вступить с ним в половые отношения.

Читайте такжеСуд вынес приговор женщине, воткнувшей нож мужу между ног"Получив отказ, подозреваемый схватил ребенка за руку, поволок за собой и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал неестественным способом", - говорится в сообщении.

О том, что произошло, друзья потерпевшей сообщили своим родителям, которые обратились в полицию.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 38-летний мужчина пытался изнасиловать знакомую 14-летнюю девушку. Он проник в ее дом и угрожал.

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Автор: Светлана Макринская