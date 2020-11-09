Женщина вела себя неадекватно и находилась в беспомощном состоянии.

В Херсоне полицейские вытащили из петли 44-летнюю женщину, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Читайте такжеСтало известно о влиянии пандемии COVID-19 на психику человекаПричиной такого поступка потерпевшая назвала семейные неурядицы, сообщают в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Соседка 44-летней женщины сообщила в полицию, что услышала её крики о помощи. Женщина кричала, что её якобы закрыл в подвале родной отец. На вызов прибыла мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия ГУНП.

Полицейские обнаружили во дворе 72-летнего хозяина, который не знал, где его дочь. Вместе с пенсионером полицейские зашли в подвал и увидели там женщину, которая стояла в петле на деревянном бревне и угрожала, что спрыгнет и покончит с собой.

Инспекторы немедленно вытащили потерпевшую из петли, поговорили и пытались успокоить. Женщина вела себя неадекватно, находилась в беспомощном состоянии и говорила, что к такому поступку ее подтолкнули семейные проблемы. Пожилой отец объяснил, что в последнее время дочь начала странно себя вести и он ничем не может ей помочь.

Полицейские вызвали женщине "скорую", которая обнаружила у нее как новые, так и старые порезы на руках. Ее госпитализировали. В дальнейшем женщина будет находиться под опекой врачей.

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Автор: Людмила Жерновская