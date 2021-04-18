В Харьковской области задержали двоих злоумышленников за нападение на мужчину. Нападавшие избили потерпевшего, а затем один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.
Читайте такжеВ Мариуполе совершено нападение на активистов: есть жертвыОб этом сообщает полиция Харьковской области.
Отмечается, что 18 апреля около 07:00 29-летний житель села Хроли направлялся в магазин. По дороге он встретил двух мужчин с битами в руках. Установлено, что ранее у него с ними был конфликт. Убегая от них, пострадавший забежал в кафе-магазин. Нападавшие догнали его, избили и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета.
Пострадавшего с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу.
Злоумышленников задержали за считанные часы. Это 36-летний местный житель, ранее осужденный за имущественное преступление, а также 33-летний безработный харьковчанин. В настоящее время с ними работают следователи.
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