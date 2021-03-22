Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений 9-летнему мальчику.

В пригороде Днепра взрослый мужчина жестоко избил 9-летнего мальчика.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

В сообщении сказано, что в поселке Слобожанское на улице 8 Марта взрослый мужчина избил 9-летнего мальчика на детской площадке.

Мужчина схватил мальчика за шею и бил кулаками по лицу.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В соцсети обнародовали видео избиения и причиной агрессии со стороны мужчины назвали игры между детьми. Свидетели рассказывают, что ранее пострадавший мальчик поссорился с другим ребенком на детской площадке.

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Автор: Олег Давыгора