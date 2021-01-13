Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В селе Ивано-Франково Львовской области в результате отравления угарным газом погибли два человека, в том числе 5-летний ребенок.

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Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на странице в Facebook.

«Отравление угарным газом. 12 января, около 18:00 в селе Ивано-Франково Яворовского района, в частном доме по ул. Лепехивской, в результате отравления, вероятно, угарным газом погибли два человека, в том числе один ребенок 2016 года рождения», - говорится в сообщении.

Указывается, что дом не газифицирован, обогревался только печным отоплением. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Константин Гончаров