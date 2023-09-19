Погиб полицейский, два пассажира троллейбуса ранены.

Российские оккупанты попали по троллейбусу с пассажирами в Херсоне, в результате чего погиб полицейский, два человека ранены.

Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сегодня в 09:35 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона.

"На ул. Нефтяников попали в троллейбус №9. Из-за вражеской атаки ранены два человека, их доставили в больницу. Погиб старший сержант полиции, находившийся рядом", - подчеркнул Мрочко.

По данным Национальной полиции, враг обстрелял город из артиллерии.

"В результате вражеского попадания поврежден троллейбус, загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По словам начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, ранения получили двое пассажиров общественного транспорта - мужчины, 33 и 57 лет.

"Их госпитализировали. Сейчас пострадавших обследуют и оказывают медицинскую помощь", - рассказал Прокудин.

Также, по его информации, за прошедшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. Только по Херсону враг выпустил 11 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, дом культуры в Бериславском районе, территорию гаражного кооператива и предприятия в Херсоне. Из-за российской агрессии три человека погибли, еще 11 - получили ранения", - отметил чиновник.

Постоянные обстрелы Херсонской области - детали

Российские оккупанты не прекращают терроризировать обстрелами правобережье Херсонщины.

Так, ночью 18 сентября армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла жилые кварталы возле Днепра в Херсоне. В результате этой атаки один человек погиб, еще один - ранен.

В тот же день оккупанты нанесли удар по автостанции в Бериславе, ранены местные жители.

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