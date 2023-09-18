Также стало известно о погибших и раненых в Николаевке.

Сегодня российские военные нанесли удар по автостанции в Херсонской области, ранены местные жители.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российские войска утром атаковали город Берислав с беспилотника.

"Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции", - подчеркнул чиновник.

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По его данным, ранения получили трое мужчин, 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики оказывают им помощь.

Кроме того, по словам Прокудина, поступило сообщение о вчерашнем вечернем обстреле населенного пункта Николаевка.

"Около девяти вечера оккупационные войска атаковали дома местных жителей. Погиб 40-етний мужчина, еще один - ранен", - рассказал он.

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Как сообщал УНИАН, ночью враг нанес удары по правобережью Херсонщины. В частности, в результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина, еще один - получил ранения. В населенном пункте Кизомис оккупанты попали в частный дом - погибла пожилая женщина, а 60-летнего мужчину доставили в больницу. Кроме того, в Ольгиевке пострадала 63-летняя женщина.

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