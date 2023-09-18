Вражеский дрон удалось сбить, однако из-за падения обломков случился пожар. Также ночью было громко в Херсонской области.

В ночь на 18 сентября во время воздушной атаки российский БПЛА добрался до Николаевской области: дрон типа "Шахед" удалось сбить, однако вследствие падения обломков возник пожар. Также враг всю ночь бил по Херсонщине.

О последствиях удара по Николаевской области сообщил глава ОВА Виталий Ким в Telegram. Он уточнил, что дрон удалось сбить в Снигиревке.

"Ночью "Шахеды" ударили по Снегиревке, обломки сбитого БПЛА вызвали пожар", - указал он.

Глава Николаевской ОВА уточнил, что огонь загорелся в двухэтажном здании, которое не эксплуатируется. Также ударная волна повредила прилегающие здания.

Помимо этого, адская ночь была для жителей Херсонской области: люди погибли в собственных домах, захватчики нанесли удар по медицинскому учреждению и гражданскому предприятию.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один - получил травмы, ему оказана помощь на месте", - рассказал он.

Также в населенном пункте Кизомис российская армия попала в частный дом - от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте, а 60-летнего мужчину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

"Под огнем была и Ольговка. Пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована", - рассказал чиновник.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки противник совершил 92 обстрела, выпустив 502 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

"По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, фельдшерский пункт в Херсонском районе, территорию и здание предприятия в Херсоне", - сообщил чиновник.

В частности, 17 сентября из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4-получили ранения. Около 14: 50 оккупанты ударили по Томиной балке Белозерского района. Под огонь в своем дворе попал мужчина, 1954 года рождения. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

Кроме того, в Бериславском районе погиб тракторист. Еще один мужчина - травмирован.

"Во время полевых работ трактор наехал на российскую мину. В результате взрыва 45-летний мужчина получил многочисленные травмы. У него осколочное ранение головы, правого глаза, тупая травма живота, повреждение грудной клетки, осколками поражены конечности. Также ожоги III степени. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали. К сожалению, по дороге в больницу мужчина скончался", - подчеркнул Прокудин.

Также травмы получил 26-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, сегодня ночью армия РФ реализовала очередную комбинированную атаку по Украине: сначала враг запустил по нашим территориям БПЛА "Шахед", а затем украинцев предупредили о пусках крылатых ракет. Известно, что угроза применения дронов была для Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей. Тревога началась вечером 17 сентября (примерно в 21:15) и продолжалась до 6 утра. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, новые воздушные атаки РФ с массовым применением дронов имеют 3 цели - детали.

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