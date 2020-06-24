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В Житомирской области 23-летний парень пытался изнасиловать соседского ребенка

17:32, 24 июня 2020
Происшествия
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Мужчина хотел изнасиловать соседского ребенка / Фото: zakon.kz

Об инциденте, который произошел 23 июня, заявила мать девочки, сообщили в Нацполіції.

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Выяснилось, что 23-летний парень пригласил свою соседку пойти вместе к реке. Там насильно раздел и пытался изнасиловать.

Помешало мужчине то, что девочка начала кричать и сопротивляться. Медики обнаружили у ребенка царапины и ссадины на различных участках тела.

Парня правоохранители задержали. Ему грозит от 10 до 15 лет заключения.

Как сообщал ранее УНИАН, на Львовщине мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери.

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