Подозреваемые заставили школьницу отдать им все семейные сбережения. Деньги девочка передала через таксиста, который специально приехал из Одессы в Чернигов.

Трое телефонных мошенников, которые содержатся в одесском СИЗО, выманили у школьницы из Чернигова более 40 тыс. грн по схеме «ваш родственник в беде».

Читайте такжеМошенники, торговавшие должностями в Харькове, ссылались на близкие связи с министрами - СБУОб этом сообщает сектор коммуникации

Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

По информации полиции, 29 сентября прошлого года в полицию обратилась 39-летняя жительница Чернигова, которая сообщила, что ее 10-летнюю дочь обманули неизвестные.

«На мобильный телефон девочки позвонил неизвестный и сказал, что ее родители попали в беду. Ребенка запугали и заверили, что она может помочь родителям, если найдет дома и передаст «для спасения» все сбережения», - говорится в сообщении.

Девочка выполнила указания мошенников и передала 40 тыс. грн, 350 долларов и 250 евро мужчине, который приехал на автомобиле к ее дому.

Полицейские установили, что за деньгами к ребенку приехал таксист, который принял вызов на заказ «Чернигов-Одесса». Заказчик сообщил водителю, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который и нужно привезти на другой конец страны.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий черниговские полицейские установили, что мошенническая цепь тянется в следственный изолятор в городе Одесса.

8 февраля сотрудники отдела криминальной полиции Черниговского районного управления полиции общего с управлением уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черниговской области провели обыски в одной из камер одесского СИЗО. Там полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и «черновые» записи.

Отмечается, что в совершении мошеннических действий по схеме «ваш родственник в беде» обоснованно подозреваются три человека: 1985, 1987 и 1995 рождения. Все трое содержатся в СИЗО уже на протяжении нескольких лет.

Сейчас проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении о подозрении злоумышленникам за совершение мошенничества.

Продолжается досудебное расследование в рамках производства, открытого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники"). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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Автор: Светлана Макринская