Еще два человека получили взрывные травмы.

В Харьковские области в результате российского артиллерийского обстрела погибли два человека.

Об этом председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"По обновленным данным, сегодня в 07:30 в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин", - отметил Синегубов.

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Кроме того, еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее.

Сначала глава ОВА сообщал о гибели одного гражданского 55-летнего мужчины, который был работником фермы.

Отдельно он отметил, что в области артиллерийским и минометным обстрелам со стороны оккупантов подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Уды, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Глубокое и др.

Также около 22:00 враг совершил обстрел города Купянск. Поврежден жилой частный дом.

Вражеский удар по Харькову в ночь на 10 февраля - подробности

В ночь на 10 февраля российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Вражеский беспилотник попал в нефтебазу недалеко от частного сектора на севере Харькова. Загоревшееся горючее растеклось по улице. В результате пожара погибли семь человек, трое из которых - дети (7 и 4 лет, а также младенец).

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