Сейчас продолжается тушение пожаров и установление количества пострадавших.

В ночь на 10 февраля российские оккупанты снова атаковали Харьков. В результате пожара, который произошел из-за ударов по городу, погибли семь человек, трое из которых - дети.

"К сожалению, количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи. Среди них трое детей: 7, 4 года и ребенок около 6 месяцев", - написал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

Эту же информацию подтвердил и начальник ГУНП Харьковской области Владимир Тимошко.

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"На 06:50 известно о семи погибших в Харькове, среди них трое детей - 7 и 4 лет, а также младенец... Спасатели продолжают тушение, полиция на месте: охрана территории, установление количества жителей до пожара, осмотр мест происшествия, отбор образцов ДНК. Работы продолжаются, поэтому количество пострадавших, к сожалению, может увеличиться. Будем дополнительно информировать! Россия ответит нам за все", - написал он в facebook.

Атака россиян на Харьков

Ночью УНИАН сообщал, что российские оккупанты атакуют Харьков дронами-камикадзе. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Вражеские "шахеды" ударили по АЗС - в результате этого попадания разлилось горящее топливо, загорелись 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3 700 квадратных метров.

Впоследствии воздушные силы ВСУ рассказали, что россияне запустили по Украине 31 дрон. Целью стали Харьковская и Одесская область. В Одесской области пострадали четыре человека.

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