Ребенок с алкогольной интоксикацией попал в реанимацию областной детской больницы.

В Чернигове полиция установила обстоятельства алкогольного отравления 12-летней школьницы и привлекла 33-летнего мужчину, который ее напоил, к ответственности.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Читайте такжеНаходился в предынсультном состоянии: под Одессой остановили фуру, водитель которой проигнорировал патрульныхСогласно информации, вечером 14 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Шевченко в Чернигове компания молодых людей несет в неизвестном направлении бесчувственную девочку.

«На место выехали патрульные, сотрудники ювенальной превенции Черниговского районного управления полиции и карета «скорой» помощи. Девочке оказали неотложную медицинскую помощь и госпитализировали ее в реанимационное отделение в состоянии тяжелого алкогольного отравления», - прокомментировали в полиции.

Полицейские установили, что 12-летняя девочка проживает в одном из сел недалеко от областного центра. По словам бабушки, которая воспитывает ребенка, в тот день ее внучка поехала в Чернигов, чтобы встретиться с друзьями.

По сведениям полиции, вечером дети зашли в подъезд многоэтажки. Из одной из квартир к ним вышел наглядно знакомый взрослый мужчина. Он предложил детям выпить спиртное и вынес бутылку. 12-летняя девочка согласилась попробовать алкоголь, хотя сам мужчина отказался пить. Вскоре после выпитого девочке стало плохо, и она потеряла сознание. Когда друзья вынесли ее из подъезда, это увидели прохожие, они и обратились в полицию.

Полицейские установили личность причастного к правонарушению и составили на мужчину протокол по статье 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения), что влечет за собой наложение штрафа.

По информации медиков, что угрозы жизни ребенка нет.

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Автор: Ирина Синельник