Директор клиники прооперирована, а мужчине сообщено о подозрении в посягательстве на ее жизнь.

В Житомире 28-летний врач стоматологической клиники на почве рабочих отношений и долговых обязательств пытался убить свою начальницу - директора клиники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.

«Событие произошло 19 ноября в городе Житомире, в помещении стоматологического центра. Сотрудники центра обнаружили в кабинете с тяжелыми травмами головы и глаза директора, 1958 г.р. Женщина была без сознания. Ее безотлагательно доставили в больницу и прооперировали, спасая жизнь», - рассказали в пресс-службе полиции области.

Правоохранители установили ход событий жизни женщины в течение последнего периода.

«В результате проведенной работы полицейским удалось установить причастность к происшествию жителя Житомира, который работал в той же клинике. По имеющейся информации, между потерпевшей и молодым человеком возник конфликт на почве рабочих отношений и долговых обязательств последнего. 27 ноября оперативники задержали 28-летнего врача по обоснованному подозрению в травмировании с целью убийства директора из корыстных побуждений. Во время неотложных обысков в нескольких местах были изъяты свидетельства его причастности к уголовному деянию», - сообщили в ГУНП.

В то же время, в пресс-службе ГУ Нацполиции области не уточняют, каким именно предметом врач травмировал свою начальницу. Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненного заключения.

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Автор: Марина Чорноштан