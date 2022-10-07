Враг заминировал огромные территории, взрывотехники работают в усиленном режиме.

В недавно деоккупированном Изюмском районе Харьковской области женщина во время сбора грибов в лесу подорвалась на мине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Утром в Изюмском районе 47-летняя женщина получила ранения, наступив на мину. Пострадавшая собирала в лесу грибы", - отметил он.

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Синегубов подчеркнул, что минная опасность, особенно в лесополосах, не исчезла.

"Взрывотехники работают в усиленном режиме, но площади минирований, которые оставил нам враг, огромны", - подчеркнул председатель ОВА.

Он также сообщил, что в течение суток российские оккупанты наносили удары по Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам. В результате обстрелов в Купянске возник пожар на территории мебельного цеха.

"В течение суток медики областного центра экстренной медицинской помощи госпитализировали 2 человека в Купянском районе, 4 - в Изюмском и 2 человека в Волчанске, Чугуевского района. Все пострадавшие в среднем состоянии", - сообщил Синегубов.

Ситуация на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков.

29 сентября в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала деоккупации на Харьковщине обезврежено более 11 тыс. взрывоопасных предметов, обследовано 637 га освобожденных территорий.

По состоянию на начало октября на деоккупированных территориях области работали около 250 спасателей и 100 единиц техники. Основной их задачей является разминирование территорий и объектов.

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