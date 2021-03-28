Полиция задержала 20-летнего подозреваемого, у которого ранее уже были проблемы с законом.

Одна женщина погибла в результате нападения в общественной библиотеке Норт-Ванкувера в Канаде. Еще шестеро человек получили ранения.

Читайте такжеВ Одессе мужчина с ножом бросался на детей, прохожий ударил его палкой по головеКак сообщает CBC, полиция задержала 20-летнего парня, у которого ранее уже были проблемы с законом.

Нападение случилось в тихом пригороде. Очевидцы говорят, что мужчина с большим ножом напал на людей в библиотеке и на территории рядом. Мотив нападавшего пока неизвестен.

Выживших пострадавших доставили в больницу. Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей произошедшего.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования жертвам.

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Автор: Катерина Комолова