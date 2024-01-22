Подозреваемый уже задержан. Расследование умывального убийства четырех человек ведет ГБР.

В Лимане Донецкой области военнослужащий Национальной гвардии расстрелял двух гражданских и двух полицейских.

Как сообщает Государственное бюро расследований, утром 21 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими, которые выехали на вызов, пропала связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери.

"По горячим следам правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве. Следователи ГБР в рамках открытого уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины проводят комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В то же время в ГБР не сказали ни слова о возможных причинах и мотивах. В местных пабликах люди уже второй день, обсуждая эту трагедию, поднимают вопросы самогоноварения и мародерства.

Местные озвучивают несколько версий причин стрельбы. По одной из них военный был пьяным и поссорился с погибшими из-за завышенной цены на самогон. По другой версии, конфликт вспыхнул из-за мародерства местных и плохой работы полиции. Большинство местных встали на сторону военного.

Другие инциденты

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области военнослужащий в состоянии наркотического опьянения расстрелял двух сослуживцев и пытался сжечь их тела.

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2023 года, подозреваемый находясь на территории домовладения в одном из сел Херсонской области, находясь в состоянии наркотического опьянения, причинил двум другим военнослужащим телесные повреждения, в результате чего они погибли. Согласно выводам экспертизы, смерть наступила в результате огнестрельных ранений.

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