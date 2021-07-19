Знакомые описывают предполагаемого убийцу как одинокого и "чрезвычайно жестокого" безработного мужчину.

Правоохранительные органы Франции ликвидировали в коммуне Тараскон на юго-востоке страны опасного преступника, который жестоко убил 13-летнего подростка.

Об этом сообщает France Info.

Обезглавленное тело жертвы обнаружили в одной из квартир города в ночь на 19 июля - его голову нашли в ванной. Также у погибшего были "оторваны куски плоти" - не исключено, что убийца практиковал каннибализм. Перед этим ребенка несколько дней разыскивали.

Соседи хозяина квартиры заявили полицейским, что он сбежал через крышу дома.

Спустя около трех часов правоохранители выследили мужчину - он успел уехать в соседний Арле и при попытке бегства был застрелен посреди улицы. Спасатели предприняли меры для сохранения жизни подозреваемого, но он скончался на месте.

В прокуроратуре Тараскона заявили, что выясняют обстоятельства случившегося.

Мэр Тараскона Люсьен Лимузен утверждает, что личность убитого уже опознали - это мужчина 32 лет, который был хорошо знаком полиции. Прежде его задерживали за драки, нарушение общественного порядка и применение "коктейля Молотова" на улице.

10 июля его доставили на осмотр в психиатрическую лечебницу, но за несколько дней до трагедии его принудительную госпитализацию отменили.

Знакомые описывают предполагаемого убийцу как одинокого и "чрезвычайно жестокого" безработного мужчину.

Напомним, что ранее в этом месяце во французском Страсбурге умер украинский журналист Андрей Лавренюк.

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Автор: Станислав Кожемякин