Перевернулась цистерна с гидроксидом натрия.

Вблизи города Великие Мосты Червоноградского района Львовской области на автодороге "Ковель - Жовква" разлилось токсическое вещество - каустическая сода.

Об этом в среду, 6 октября, сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в области.

Вечером 5 октября на трассе произошла авария. Разгерметизировалась и опрокинулась цистерна Reno-Premium, перевозившая каустическую соду, и вещество вылилось на дорожное полотно.

"Чтобы предотвратить значительное испарение вещества, спасатели в специальных защитных костюмах проводили работы по осаждению облака с испарениями, которые выходили из цистерны. Причины и обстоятельства возникновения происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Водителя грузовика, мужчину 1971 года рождения, с химическим ожогом левой стопы забрали в Червоноградскую центральную городскую больницу, однако после осмотра от госпитализации мужчина отказался.

Чем опасна каустическая сода

Каустическая сода или гидроксид натрия - это едкое, очень токсическое и взрывоопасное вещество. При попадании на кожу и слизистые оболочки приводит к серьезным химическим ожогам, а попадание большого количества в глаза вызывает необратимые изменения зрительного нерва и, как следствие, слепоту.

Читайте такжеЖитель дома завесил подъезд отрубленными головами (видео)Опасна каустическая сода и для окружающей среды, потому что подавляет биохимические процессы и оказывает токсическое действие.

При контакте слизистых поверхностей с едкой щелочью необходимо промыть участок струей воды, а при попадании на кожу - слабым раствором уксусной и борной кислот. При попадании в глаза - немедленно промыть их сначала раствором борной кислоты, а затем водой.

Ранее в городе Кривой Рог Днепропетровской области прямо на улице обнаружили более килограмма ртути.

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Автор: Катерина Комолова