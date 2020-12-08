Предварительно установлено, что мальчик играл спичками и на нем загорелась одежда.

В городе Жидачов Львовской области из-за неосторожного обращения с огнем погиб двухлетний мальчик.

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Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области информация о гибели малолетнего мальчика поступило в милицию 8 декабря около девяти часов утра.

На месте происшествия правоохранители установили, что погибший - мальчик в возрасте 2 года 8 месяцев, проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом. Также предварительно установлено, что мальчик игрался спичками, и в какой-то момент на нем загорелась одежда.

«Когда произошла трагедия, дети находились одни - без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Около девяти часов утра в дом пришла их тетя - она вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию. Как в дальнейшем установили врачи, мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что двое детей, которые также были в доме, доставлены в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.

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Автор: Светлана Макринская