Пограничники Львовского отряда сегодня ночью обнаружили почти 66 кг янтаря в микроавтобусе «Фольксваген», который направлялся в Польшу через пункт пропуска «Шегини».
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
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Руководил микроавтобусом 40-летний гражданин Украины.
"По информации оперативных сотрудников Львовского пограничного отряда был инициирован углубленный осмотр авто, в ходе которого пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили камни желтого цвета - предварительно янтарь весом почти 66 килограммов", - говорится в сообщении.
Камни скрыли в конструктивных особенностях авто - в полостях порогов.
В ГНСУ отметили, что это самая крупная партия янтаря, обнаруженная в этом году на участке ответственности Львовского пограничного отряда.
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