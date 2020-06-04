На Днепропетровщине по вине младшего сержанта пропали радиостанции на пол миллиона гривен

Ему сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе.

В одной из воинских частей Днепропетровской области сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе младшему сержанту.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте такжеНа посту столичной воинской части нашли тело застреленного военного

"Военнослужащий не обеспечил надлежащих условий хранения военного имущества, из-за чего было потеряно 36 радиостанций Motorolla DP 4400, 20 радиостанций Motorola DP 4800, 19 зарядных устройств и 94 аккумуляторные батареи к указанным радиостанциям", - говорится в сообщении.

Открыли уголовное дело. Государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 540 тыс. грн.

Как сообщал ранее УНИАН, армейские и пограничные подразделения на границе с оккупированным Крымом переведены на усиленный вариант несения службы. Все из-за исчезновения украинского военнослужащего на админгранице с аннексированным Россией полуостровом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram