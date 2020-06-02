Пограничники на границе с оккупированным Крымом перешли на усиленный вариант службы (видео)

В украинской воинской части после инцидента продолжаются суровые проверки.

Армейские и пограничные подразделения на границе с оккупированным Крымом переведены на усиленный вариант несения службы. Все из-за исчезновения украинского военнослужащего на админгранице с аннексированным полуостровом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известно, что через несколько часов после похищения военнослужащего на руководство 95-бригады вышли офицеры ФСБ, которые уточняли личные данные пропавшего.

Читайте такжеПохищенного украинского бойца удерживают в оккупированном Крыму – журналист

Россияне от официальных комментариев воздерживаются. А в украинской воинской части продолжаются суровые проверки.

«Распространились слухи, что военнослужащий был без оружия, один на посту и так далее. На сегодня установлено, что военнослужащие там находятся с оружием, с боеприпасами, со средствами связи и по одному они не дежурят. И, кстати, оружие этого военнослужащего осталась на месте», - сообщил Владимир Потапов, руководитель группы по связям с общественностью службы правопорядка ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Военная служба правопорядка ВСУ сообщила, что в районе полуострова Чонгар исчез украинский военнослужащий. По предварительным данным, он был похищен. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram