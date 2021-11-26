Мальчик находится в больнице.

В Черновицкой области мальчика изъяли из семьи, где была угроза его жизни и здоровью.

Об этом сообщает Ювенальная Превенция г. Глыбокая.

Ребенка отвезли в детское отделение Глыбоцкой центральной районной больницы.

Его мать привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Сейчас решается вопрос об отобрании у нее ребенка.

Читайте такжеНа Волыни мужчину заживо закопали в "могиле": он в реанимации (фото, видео)Старший инспектор превенции Василий Урсу рассказал ZAXID.NET, что у трехлетнего малыша были тяжелые ожоги ноги. Из-за того, что мать не лечила сына, ему могли ампутировать ногу.

Женщина в это время находилась в нетрезвом состоянии.

"Ребенок обжег ногу от печки, но мать не обратилась к врачу. Ему сразу вызвали скорую и госпитализировали в больницу. По дороге мы купили ему печенье, он был очень голоден. В реанимационном отделении ему оказали помощь. По словам врача, ногу мальчики могли ампутировать, поскольку рана начала гноиться. Сейчас его перевели в детское отделение, он там находится со старшим братом", - рассказал инспектор.

После выздоровления малыш окажется в детском доме. Его 16-летнего брата заберет отец.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви мать оставила двухлетнего сына дома, чтобы выпить с друзьями. Он вышел из квартиры и пошел ее искать.

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Автор: Людмила Жерновская