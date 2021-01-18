Личность мужчины установлена, щенка якобы забрала к себе девушка.

В Киеве живодер жестоко избил собаку, а потом выбросил ее на улицу замерзать.

Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Происходящее в подъезде засняла камера видеонаблюдения. Читайте такжеВо Львовской области подростки запихнули собаку в мешок и жестоко избили

"На ул. Бульварно-Кудрявская неадекватный мужчина избил и выбросил щенка. Личность установлена, щенка ищут", - говорится в сообщении.

Мужчина сначала держал животное на поводке и наносил удары ногами. Затем он выбросил собаку на улицу и оставил на морозе.

Полиция допросила живодера, приехали зоозащитники. Собаку якобы забрала девушка.

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Какое наказание предусмотрено в Украине за жестокое обращение с животными

В статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях говорится, что жестокое обращение с животными — издевательство над ними, нанесение побоев или совершение других насильственных действий, которые причинили животному физическую боль, страдания и не повлекли телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.

Эти действия влекут наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, пропаганда жестокого обращения с животными влекут наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

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Автор: Ольга Робейко