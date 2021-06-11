В убийстве Ибрагима подозревают ухажера его мамы – якобы мужчина задушил ребенка, потому что мать мальчика отказала ему в интиме.

В Покрове Днепропетровской области правоохранители, кинологи и волонтеры два дня искали 8-летнего Ибрагима Оглы. 8 июня мальчика нашли мертвым в канализационном коллекторе. В убийстве Ибрагима подозревают ухажера его мамы – якобы мужчина задушил ребенка, потому что мать мальчика отказала ему в интиме.

Журналисты ТСН.uа пообщались со знакомыми семьи, городскими властями Покрова и собрали все, что известно о трагедии.

2 июня мама мальчика вместе со своим 33-летним ухажером отдыхала дома. Пара распивала спиртные напитки. Около 12 часов дня Ибрагим пошел гулять на детскую площадку, которая расположена недалеко от его дома. В это время между женщиной и мужчиной, которые уже находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт — мать школьника отказала ухажеру в интимной близости. Мужчина решил отомстить: вышел на улицу, заманил в заброшенный дом Ибрагима и задушил его голыми руками.

О пропаже мальчика мать сообщила в полицию только 6 июня. Поисками школьника сразу начала заниматься местная полиция вместе с кинологами, а также волонтеры и общественность. Тем временем маму Ибрагима начали допрашивать следователи.

Во время поиска Ибрагима полицейские проверили все детские площадки города, вокзалы, рынки, заброшенные здания, лесополосы и другие места, где ребенок теоретически мог находиться. Через два дня с начала поисковой операции служебная овчарка по кличке Бильт взяла след и привела правоохранителей к канализационному коллектору, где и обнаружили тело ребенка.

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Позже правоохранители установили подозреваемого и задержали его.

Источники ТСН.uа в Национальной полиции сказали, что к ответственности может быть привлечена и мать школьника. Однако сейчас правоохранители официально это не комментируют.

Местные жители говорят, что мама Ибрагима выпивала, на фоне чего у нее нередко возникали конфликты:

Я с ней не один раз скандалила.

Я хорошо знаю Ибрагима. Он посещал наш детский сад. Попрошайничал еще 5-летним ребенком.

Видела ее примерно две недели назад. Она беременна.

Люди видели, как мать кричала на Ибрагима, била его.

В школе, где учился мальчик, о нем отзываются хорошо. Говорят, что парень был общительным, однако никогда не рассказывал о своей семье.

"Я работаю в школе, где учился Ибрагим. Время от времени видела его мать всегда приходила пьяная. Вообще, о семье мальчик никогда ничего не рассказывал. Кажется, он рос не с родным отцом, а с сожителем матери", - рассказала нам сотрудница школы Анастасия.

"Это был очень веселый и добрый мальчик. Рассказывал, что мечтает заниматься боксом. Хотел стать сильным, чтобы защищать слабых", — добавила она.

Со стороны социальных служб к маме Ибрагима Оглы вопросов не было, говорят в городском совете Покрова. Семья никогда не состояла на учете.

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"Мама на контакт со школой шла. Школа приходила к ней домой, они общались. Мальчик учился в специализированном классе. По информации, которая есть у меня, семья на учете в социальных службах не состояла", - рассказывает ТСН.uа городской голова Покрова Александр Шаповал.

Отца у ребенка не было. Его мама жила с другим мужчиной. При этом мэр города заявляет, что ее сожитель - не тот гражданин, который подозревается в убийстве.

Прощание с Ибрагимом оJлы состоится в пятницу, 11 июня.

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Автор: Денис Прядко