На место происшествия сразу приехали другие сотрудники НАБУ, которые оказывали давление на полицию и пытались "замять" дело, говорят источники.

Появились новые детали кровавого ДТП, которое вчера совершил сотрудник НАБУ в Ивано-Франковской области. По информации наших источников, детектива Бюро зовут Сергей Нагорнюк.

Как рассказывают наши источники в правоохранительных органах, детектив НАБУ не просто совершил аварию на служебной машине, а двигался на скорости 200 км/ч - выехал на встречную полосу и врезался в "Mercedes Sprinter".

Удар был такой силы, что авто потерпевшего превратилось в металлолом, а сам водитель "Mercedes" получил серьезные травмы - одна нога ампутирована, а другая - разбита. Сейчас он находится в реанимации.

По данным свидетелей, на место происшествия сразу приехали другие сотрудники НАБУ, которые оказывали давление на полицию и пытались "замять" дело. Также - не давали свидетелям снимать видео последствий ДТП.

Этих детективов удалось идентифицировать - помогать коллеге избежать ответственности приехали Ирина Молчанюк и Николай Вальчук.

Кроме того, в авто Нагорнюка нашли очень интересные находки - в частности, "липовые" удостоверения МВД и СБУ. И это может стать поводом для открытия еще одного дела за подделку документов.

Напомним, Государственное бюро расследований уже открыло уголовное дело, а Национальное антикоррупционное бюро также было вынуждено подтвердить очередное ДТП с участием своего представителя.

Такие случаи, к сожалению, стали системными. Ранее ГБР уже объявило о подозрении трем сотрудникам НАБУ в совершении трех отдельных дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 2021 и 2023 годах, в результате которых пострадали люди.