Сейчас с огнем борются в трех районах области.

Вследствие масштабных лесных пожаров, которые охватили часть Луганской области, погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели уточняют, что вчера было зафиксировано 24 возгорания сухой травы, их площадь составила около 1,2 тысячи гектаров.

"По состоянию на 7:00 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы . Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском , Новоайдарском и Станично-Луганском районах ", - говорится в сообщении.

С огнем сейчас ведут борьбу 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС. Дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из соседних регионов.

Пожары на востоке Украины: что известно

О возгорания сухой травы в регионе стало известно накануне. Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул вчера на Харьковщине.

Личный состав Главного управления ГСЧС в Луганской области переведен на двухсменный режим несения службы.

Вчера вечером президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине.

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Автор: Юрий Годован