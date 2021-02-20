Стоимость одной поддельной справки составляла 800 грн.

В Краматорске разоблачили местную жительницу, которая организовала схему по выдаче фальшивых справок об отрицательных результатах тестов на COVID-19.

Читайте такжеВ Краматорске пулями с краской обстреляли авто возле избирательного участка (фото)Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что осенью 2020 года 42-летняя жительница Краматорска организовала преступную схему получения прибыли по выдаче жителям региона поддельных справок об отрицательных результатах тестов на COVID-19.

«Правонарушительница разместила в сети Интернет объявление о предоставлении указанных услуг якобы от имени одной из официально зарегистрированных в Украине медицинских компаний. После получения от «клиентов» копий паспортов и денежных средств в размере 800 грн за одну справку, женщина направляла их на лабораторные исследования для анализа в так называемую лабораторию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью работника данного учреждения, за денежное вознаграждение проводил «ПЦР-тестирование», злоумышленница за 4 месяца успела «заработать» ориентировочно более 150 тыс. грн.

В ходе санкционированных обысков по месту нахождения псевдолабораторий обнаружено и изъято 20 печатей и штампов предприятий, учреждений, фармацевтических компаний, учебных заведений и врачей. Кроме того, выявлены чистые бланки предприятий, 2 компьютера, планшет, черновую документацию, а также поддельные справки об отрицательных результатах тестов на COVID-19 и чеки об их оплате от 30 заказчиков.

Проводятся неотложные следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности, решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

Другие криминальные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская