Во время обысков у него было изъято "значительное количество" справок о негативных результатах ПЦР-тестов.

Киевлянина будут судить за массовое изготовление поддельных негативных результатов тестов на COVID-19 и дипломов об образовании.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Деснянской окружной прокуратуры г. Киева завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по факту подделки справок о прохождении гражданами тестов на COVID-19, дипломов об образовании и других официальных документов (ч. 1 ст. 199, ч. 1, 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

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"Расследованием установлено, что обвиняемый занимался изготовлением поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов. Заказ он получал через сеть Интернет, а готовые документы отправлял клиентам по почте", - рассказали в прокуратуре.

Так, во время обысков по месту работы и жительства киевлянина было обнаружено и изъято значительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения о общения с клиентами, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с заказчиками, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого изготавливались поддельные официальные документы.

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Автор: Таня Поляковская