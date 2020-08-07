В Офисе Генпрокурора женщина угрожает поджечь себя - СМИ (видео)
В Офисе Генпрокурора женщина угрожает поджечь себя.
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Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.
На видео записано, как женщина в приемной Офиса генпрокурора разговаривает с сотрудником, который говорит, что в случае, если женщина сломает стол, они вызовут полицию.
"Вызывайте. Я уже ни тюрьмы ни смерти не боюсь. У меня за 11 год ничего внутри нет", - говорит женщина.
Очевидцы инцидента рассказали, что неизвестная женщина с самого утра кричит и ругается в приёмной Офиса генерального прокурора.
"Угрожает поджечь себя. К ней выходят один за одним и пытаются ее успокоить", - сообщил источник.
Напомним, в феврале текущего года во время акции протеста медиков мужчина облил себя бензином и поджег себя.
Пламя потушили и пострадавшему оказали первую помощь, но он успел получить серьезные травмы - обожжено около 40% тела. Скорая доставила мужчину в киевский ожоговый центр, где его сразу забрали в операционную.
Ни в одной общей акции он участия не принимал. Это был его одиночный протест из-за земельного конфликта на Сумщине, откуда он родом.
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