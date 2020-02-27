Самосожжение под Офисом президента: медики рассказали о состоянии пострадавшего (видео)

Как минимум ближайшую неделю мужчина, горевший на Банковой, проведет в реанимации.

Состояние мужчины, который накануне совершил попытку самосожжения под Офисом президента Украины, остается тяжелым.

Об этом говорится в ТСН.

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У мужчины обожжено около 40 процентов тела. Как минимум ближайшую неделю он проведет в реанимации.

Как сообщал УНИАН, во время акции протеста медиков 26 февраля мужчина облил себя бензином и как будто факел вспыхнул. Пламя потушили и пострадавшему оказали первую помощь, но он успел получить серьезные травмы.

Скорая доставила мужчину в киевский ожоговый центр, где его сразу забрали в операционную.

Ни в одной общей акции он участия не принимал. Это был его одиночный протест из-за земельного конфликта на Сумщине, откуда он родом.