У 33-летнего погибшего осталось двое детей.

Сегодня в Одесской области арестован бывший правоохранитель, который 2 января на иномарке смертельно травмировал велосипедиста и уехал с места ДТП с трупом в багажнике.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске судье сожгли автомобильКак сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, взят под стражу водитель, который подозревается в совершении ДТП в поселке Великая Михайловка Раздельнянского района.

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры, суд отправил в СИЗО 30-летнего мужчину, который, по данным следствия, вечером 2 января смертельно травмировал велосипедиста.

В частности, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Mercedes-Benz, он не справился с управлением и на дороге одной из улиц поселка сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний пострадавший от полученных травм погиб на месте.

Убедившись, что потерпевший мертв, водитель иномарки положил тело в багажник авто, и попытался скрыться с места происшествия. Однако, проехав примерно полтора километра, попал в очередное ДТП, наехав на бетонную конструкцию моста.

Как уточнили УНИАН в прокуратуре, мера пресечения избрана сроком на 2 месяца без права внесения залога. Расследование осуществляют сотрудники регионального главка Нацполиции в Одесской области.

Как сообщил УНИАН сотрудник полиции, подозреваемый и его отец ранее работали в правоохранительных органах. Со слов очевидцев, водитель был в иномарке не один, а с пассажиром – мужчиной, вместе с которым погибшего велосипедиста поместили в багажник.

После столкновения с конструкцией моста, этот пассажир скрылся, а водитель не успел, так как к месту аварии прибежали местные жители. После этого водитель лег рядом с поврежденной иномаркой и «сделал вид, что потерял сознание».

Очевидцы также утверждают, что бывший правоохранитель пытался убедить окружающих в том, что погибший мужчина был не на велосипеде, а его пассажиром.

По словам местных жителей, у погибшего остались двое детей в возрасте 5 лет и 10 месяцев. В день ДТП потерпевший ездил за памперсами для младшего ребенка, но домой не доехал, так как был сбит на дороге.

Хронология событий

Вечером 2 января в Одесской области водитель автомобиля смертельно травмировал велосипедиста и пытался скрыться с места ДТП с трупом в багажнике.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая