Сегодня в Одессе трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем.
Как сообщили журналистам в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", инцидент произошел утром на улице Люстдорфская дорога.
Вагон маршрута №13, который двигался в направлении 3-й станции Люстдорфской дороги, сошел первым тележкой с рельсов и "зацепил" автомобиль Toyota.
"В результате столкновения пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Причина ДТП - превышение скорости водителем трамвая. В его отношении будет проведено служебное расследование", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, когда вагон сошел с рельсов, его развернуло поперек трамвайного полотна, и он частично "выскочил" на дорогу, по которой передвигалась упомянутая иномарка.
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Из-за аварии было заблокировано движение трамваем ряда маршрутов, которые соединяют Киевский район города с центром.
Как уточнили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около 11:30 часов. По предварительной информации, во время движения трамвай сошел с рельсов и столкнулся с Toyota, которую от удара отбросило на автомобиль Volkswagen.
"В результате происшествия в больницу доставлена пассажир автомобиля Toyota", - сообщили в полиции.
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