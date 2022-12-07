Петр Андрющенко отметил, что водитель маршрутки погиб.

Грузовик российских оккупантов протаранил маршрутку возле временно оккупированного Шахтерска в Донецкая области. Смертельную аварию уже спихнули на водителя микроавтобуса.

По словам советника мэра Петра Андрющенко, водитель маршрутки оказался в числе погибших.

"Шахтерск сегодня. Грузовик оккупантов протаранил маршрутку. 16 человек погибли. Виновным уже назначен водитель маршрутки, который тоже погиб", - говорится в его сообщении в Telegram.

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Он отметил, что россияне снова не виноваты - ни один военный не задержан или арестован.

"Даже в таких мелочах российская политика неизменна. Пассажиры сами себя убили, а водитель просто пошел на таран. Ждем Майн кампф под сиденьем или тату с трезубцем на трупе водителя. Россия – страна убийца", - подытожил Андрющенко.

Смертельное ДТП под Шахтерском - что известно

Утром 7 декабря на трассе между временно оккупированными Шахтерском и Торезом в Донецкой области произошла смертельная авария. В результате столкновения российкого военного грузовика с микроавтобусом, в котором находились гражданские, погибли 16 человек.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Так, летом во временно оккупированном Крыму произошла авария с участием грузовиков и легковых авто. В результате ДТП погиб человек, много раненых, среди которых дети.

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