Эти цистерны были предназначены для заправки техники всей донецкой группировки войск.

В оккупированном Шахтерске Донецкой области взорвались топливные цистерны российских захватчиков.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"В оккупированном Шахтерске в Донецкой области в результате неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, которые находились в состоянии алкогольного опьянения "произошел взрыв топливных цистерн оккупантов, которые были предназначены для заправки техники всего донецкого группировки войск", - говорится в сообщении.

Видео дня

"По словам местных очевидцев, взрыв был такой силы, что от взрывной волны колебались многоэтажные дома", - сказано в сообщении.

Контрнаступление ВСУ: детали

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление в конце августа. Армия наших защитников продвинулась вперед в Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

По состоянию на 20 октября в Харьковской области от оккупантов освободили 544 населенных пункта, а под оккупацией оставались 32. В Херсонской области по состоянию на 21 октября деоккупировали 88 населенных пунктов. На Донбассе также освобождены десятки населенных пунктов.

21 числа президен Владимир Зеленский сообщил, что на востоке и юге нашего государства продолжаются активные боевые действия и ВСУ сохраняют инициативу.

Вас также могут заинтересовать новости: