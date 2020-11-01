Сегодня в Одессе злоумышленник на угнанном авто пытался скрыться от полицейских и столкнулся с маршрутным автобусом, пострадала женщина-пассажир.
Как сообщили журналистам в управлении патрульной полиции в Одесской области, около 7:00 инспекторы получили вызов о том, что неизвестный, применив физическую силу, угнал автомобиль BMW.
Читайте такжеВ Одесской области женщина упала в 8-метровый колодец и осталась жива«Заявитель сообщил, что в центре города - на пересечении улиц Греческой и Ришельевской, неизвестный сел в салон авто, под угрозой применения физической силы завладел автомобилем и уехал на нем по Ришельевской в направлении железнодорожного вокзала», - рассказали в управлении.
На пересечении улиц Ришельевской и Пантелеймоновской инспекторы заметили BMW, который двигался на большой скорости в направлении ж/д вокзала.
На требования остановиться водитель не реагировал и продолжал мчаться по ул. Середнефонтанский. Напротив дома №30 на указанной улице иномарка столкнулась с пассажирским автобусом.
Как отмечается, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса, она доставлена в больницу.
Установлена личность 35-летнего мужчины, который управлял BMW. По данным патрульных, он также получил травмы и доставлен в больницу.
На месте происшествия работают следователи.
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